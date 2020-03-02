В Сосновоборском районе выявлены нарушения при перевозке детей школьными автобусами Образование

Пенза, 2 марта 2020. PenzaNews. Работники прокуратуры Сосновоборского района Пензенской области выявили нарушения при организации перевозки детей школьными автобусами.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, школьный автобус одной из образовательных организаций эксплуатировался при наличии неисправностей.

«Выявлены случаи нарушения государственных нормативных требований охраны труда в отношении водителей школьных автобусов. Они допускались к исполнению трудовых обязанностей без обязательного психиатрического освидетельствования», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что схемы маршрутов школьных автобусов не были согласованы с отделом ГИББД МО МВД России «Никольский».

Светлана Артамонова пояснила, что по данным фактам было возбуждено семь дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации».

«По результатам их рассмотрения семеро директоров образовательных организаций Сосновоборского района оштрафованы на 20 тыс. рублей каждый», — уточнила она.

Представитель прокуратуры отметила, что к настоящему времени выявленные нарушения устранены.