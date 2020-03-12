На летний отдых пензенских школьников в 2020 году потратят больше денег, чем в прошлом Образование

Пенза, 12 марта 2020. PenzaNews. 465,8 млн. рублей выделено из бюджета Пензенской области на организацию летнего отдыха и оздоровления детей в 2020 году, что более чем на 17 млн. рублей превышает уровень финансирования в 2019-м. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«В 2020 году увеличилась стоимость путевки в загородные лагеря на 516 рублей. Ее размер составил 17 тыс. 716 рублей», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что правительством Пензенской области рекомендовано взимать родительную плату в размере не более 33,4% от стоимости путевки.

«В настоящее время во всех муниципальных образованиях установлен уровень родительской платы: в загородных лагерях — не более 4 тыс. 436 рублей; в лагерях, организованных образовательными организациями, — не более 1 тыс. 71 рубля», — уточнили в пресс-службе.