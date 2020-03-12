Сергей Болдырев избран ректором ПГУАС Образование

Пенза, 12 марта 2020. PenzaNews. Кандидат технических наук, доцент Сергей Болдырев избран ректором Пензенского государственного университета архитектуры и строительства сроком на пять лет на конференции работников и студентов вуза, состоявшейся в четверг, 12 марта.

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В ходе тайного голосования 81 делегат из 101 поддержал Сергея Болдырева, временно исполняющего обязанности ректора ПГУАС с 24 апреля 2019 года.

Декан факультета биотехнологий Пензенского государственного технологического университета (ПензГТУ) Алексей Кузьмишкин получил в свою поддержку девять голосов.

Другим кандидатам — декану факультета управления территориями ПГУАС Олегу Тараканову и проректору по учебной работе вуза Сергею Толушову — предпочтение отдали пятеро и трое делегатов соответственно.

Три бюллетеня были признаны недействительными.

Обращаясь к присутствующим, Сергей Болдырев поблагодарил коллег за оказанное доверие.

«Тот результат, который мы все сегодня видим, говорит о том, что мы с вами работаем одним единым коллективом и движемся в одном направлении», — сказал он.

Ожидается, что результаты выборов ректора ПГУАС в ближайшее время будут направлены в министерство науки и высшего образования России.