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Необходимости приобретения масок для передачи их в школы и детсады нет — Минобразования

09:50 | 14.03.2020 | Образование

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Пенза, 14 марта 2020. PenzaNews. Необходимости приобретения медицинских масок родителями воспитанников детсадов и школьников для передачи их в образовательные организации Пензенской области в настоящее время нет. Об этом заявили в пресс-службе министерства образования региона, комментируя появившиеся в интернете сведения о том, что со следующей недели дети при посещении учебных учреждений должны иметь при себе медицинские маски.

Необходимости приобретения масок для передачи их в школы и детсады нет — Минобразования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Средства индивидуальной защиты имеются в медицинских учреждениях, обслуживающих образовательные организации», — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики, в частности, мыть руки.

«В Пензенской области эпидемиологическая ситуация стабильная, заболевших коронавирусом не выявлено», — подчеркнули в министерстве образования Пензенской области.

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