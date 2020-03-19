Последний звонок прозвенит в пензенских школах 21 мая, выпускные пройдут 26 июня Образование

Пенза, 19 марта 2020. PenzaNews. Праздник «Последний звонок» будет организован в школах Пензенской области 21 мая, выпускной вечер — 26 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Традиционно праздничные мероприятия пройдут на территории образовательных организаций», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что при утверждении даты «Последнего звонка» было учтено начало 22 мая периода проведения основного государственного экзамена для выпускников 9-х классов.

«Выбор даты выпускного обусловлен тем, что к этому времени будет завершен основной период проведения итоговой аттестации и на это число не запланирована сдача ЕГЭ в резервный день», — добавили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что в школах Пензенской области обучаются 11 тыс. 384 девятиклассника и 5 тыс. 555 одиннадцатиклассников.