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Кузнецкий лицей №21 получит по нацпрограмме «Цифровая экономика» 2,7 млн. рублей

13:50 | 02.04.2020 | Образование

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Пенза, 2 апреля 2020. PenzaNews. Лицей №21 города Кузнецка Пензенской области вошел в число победителей конкурсного отбора Минпросвещения России на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета в рамках национальной программы «Цифровая экономика» госпрограммы «Развитие образования».

Кузнецкий лицей №21 получит по нацпрограмме «Цифровая экономика» 2,7 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно протоколу конкурсной комиссии, поддержана заявка учреждения, поданная по направлению «Создание и поддержка функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Сумма гранта составит 2 млн. 744 тыс. рублей.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, в кузнецком лицее №21 в 10–11 классах ведется обучение по технологическому профилю.

«Это и позволило образовательной организации стать победителем конкурса», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что благодаря гранту на базе учреждения будет создана межшкольная интеллектуальная лаборатория «Юные конструкторы — будущие инженеры» для учеников 5–11 классов.

«Будут действовать кружки «Компьютерные науки», «Программирование на Scratch», «ТРИЗ» и другие», — сказали в министерстве.

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