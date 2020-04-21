Заключительный этап олимпиады школьников в очном формате проводиться не будет Образование

Пенза, 21 апреля 2020. PenzaNews. Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников не будет проводиться в 2020 году в очном формате из-за ограничений, действующих в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

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В ведомстве пояснили, что учащиеся 11 классов, набравшие по итогам регионального этапа количество баллов, установленное для участия в заключительном туре, будут признаны призерами.

«Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников имеют льготы при поступлении в вуз», — напомнили в министерстве, уточнив, что они могут поступить без экзаменов в любой вуз на профильное направление.

В Минобразования добавили, что учащиеся, которые по итогам регионального этапа прошли в заключительный, но в следующем году продолжат обучение, получат право побороться за победу в заключительном туре олимпиады в 2021 году, минуя школьный, муниципальный и региональный этапы.