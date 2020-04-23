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В Пензе начали выдачу сухих пайков для школьников

09:43 | 23.04.2020 | Образование

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Пенза, 23 апреля 2020. PenzaNews. Сотрудники школ Пензы приступили к выдаче сухих пайков родителям почти 10 тыс. детей, имеющих право на льготное питание. Об этом ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации.

В Пензе начали выдачу сухих пайков для школьников

Фото: Penza-gorod.ru

«Представители школ оповещают родителей и законных представителей учеников о дате, времени и месте выдачи продуктовых наборов», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе уточнили, что продуктовые наборы полагаются тем, кто получал полную компенсацию за горячее питание в муниципальных учреждениях образования на очном обучении: школьникам с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам, а также детям из многодетных семей.

«Пользующиеся льготами на питание школьники из малоимущих семей, в том числе сироты и дети, состоящие на учете в тубдиспансере, будут обеспечены продуктовым набором в 50-процентном размере», — отметили в администрации Пензы.

В мэрии уточнили, что сухой паек выдается на одного ребенка в период перевода обучения в дистанционный формат из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

«В нем есть мясные и рыбные консервы, макаронные изделия, рис, геркулес, сахар, а также сгущенное молоко, конфеты, сок и печенье», — сказали в пресс-службе.

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