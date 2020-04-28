В Пензенской области стартовал конкурс на присуждение премий лучшим учителям Образование

Пенза, 28 апреля 2020. PenzaNews. Министерство образования Пензенской области объявило о начале приема заявок на конкурс, по результатам которого будут присуждены премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2020 году.

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«На участие в конкурсе имеют право учителя с установленным объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы и со стажем педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом работы которых является образовательная организация Пензенской области, реализующая образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона.

В ведомстве уточнили, что исключение составляют лица, осуществляющие в таких учреждениях административные или организационные функции.

«Выдвижение учителей на получение денежного поощрения осуществляется с их письменного согласия коллегиальным органом управления образовательной организацией», — пояснили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что по итогам конкурса премии в размере 200 тыс. рублей получат восемь учителей, при этом с 2019 года данное денежное вознаграждение не подлежит налогообложению.

Порядок проведения конкурса утвержден приказом министерства образования Пензенской области от 5 февраля 2020 года.