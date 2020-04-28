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В Пензенской области около 5 тыс. студентов колледжей получат продуктовые наборы

16:59 | 28.04.2020 | Образование

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Пенза, 28 апреля 2020. PenzaNews. 4 тыс. 862 студента колледжей Пензенской области, имеющие право на бесплатное питание во время очного обучения, получат продуктовые наборы в связи с организацией образовательного процесса в дистанционном формате из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В Пензенской области около 5 тыс. студентов колледжей получат продуктовые наборы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Узнать о графике выдачи наборов можно в своем колледже», — пояснили в ведомстве.

По словам заместителя министра образования Пензенской области Елены Петросовой, наборы в разных учреждениях могут отличаться, поскольку стоимость питания в муниципалитетах разная, а также в ряде случаев колледжи заказывают услугу по организации питания.

«В среднем стоимость питания в день составляет 60 рублей. Компенсация будет производиться [за период] с 23 по 30 марта и с 6 по 30 апреля включительно», — уточнила она.

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