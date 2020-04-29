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Пензенской школе №75/62 присвоено имя Андрея Мереняшева

18:09 | 29.04.2020 | Образование

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Пенза, 29 апреля 2020. PenzaNews. Имя Героя Советского Союза Андрея Мереняшева присвоено средней общеобразовательной школе №75/62 города Пензы. Соответствующий региональный закон принят в ходе 30-й очередной сессии Законодательного собрания области, состоявшейся в среду, 29 апреля.

Пензенской школе №75/62 присвоено имя Андрея Мереняшева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Представляя проект закона депутатам, министр образования Пензенской области Александр Воронков напомнил, что Андрей Мереняшев родился 17 октября 1919 года в селе Веселовка в семье крестьянина.

«Воевал в годы Великой Отечественной войны на Воронежском, 1-м Украинском фронтах. Служил в должности командира пулеметного взвода», — сказал он.

Александр Воронков отметил, что указом президиума Верховного совета СССР от 10 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство капитану Андрею Мереняшеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

«25 января 1944 года капитан Мереняшев погиб в бою», — добавил министр.

Он выразил уверенность в том, что присвоение школе имени Героя Советского Союза будет способствовать воспитанию учащихся в духе патриотизма.

В итоге депутаты проголосовали за принятие данного закона. Он вступит в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.

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