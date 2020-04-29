EN
23:33:02 Среда, 29 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Имя Виссариона Белинского присвоено школе №1 города Белинского

19:10 | 29.04.2020 | Образование

Печать

Пенза, 29 апреля 2020. PenzaNews. Имя Виссариона Белинского присвоено средней общеобразовательной школе №1 города Белинского Пензенской области. Соответствующий закон принят в ходе 30-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в среду, 29 апреля.

Имя Виссариона Белинского присвоено школе №1 города Белинского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Выступая по данному вопросу в качестве докладчика, министр образования Пензенской области Александр Воронков отметил, что Виссарион Белинский был литературным и театральным критиком, теоретиком литературы и искусства, публицистом.

«Один из величайших умов XIX века», — добавил он.

Министр предложил народным избранникам поддержать инициативу коллектива школы и поддержать законопроект о присвоении имени критика образовательной организации.

Александр Воронков подчеркнул, что это будет иметь большое воспитательное значение.

В итоге присутствовавшие на сессии депутаты единогласно проголосовали за принятие закона. Он вступит в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенская область получила на борьбу с коронавирусом более 520 млн. рублей Пензенской школе №26 присвоено имя Валентины Гризодубовой
Снижены ставки налога по УСН для пострадавших из-за коронавируса отраслей Школе №56 в Пензе присвоено имя Александра Самокутяева
Арендодатели, снизившие арендную плату в связи с коронавирусом, получат налоговую льготу Ставка налога на имущество организаций снижена для крупных торговых и офисных центров
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement