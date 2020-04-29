Имя Виссариона Белинского присвоено школе №1 города Белинского
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Пенза, 29 апреля 2020. PenzaNews. Имя Виссариона Белинского присвоено средней общеобразовательной школе №1 города Белинского Пензенской области. Соответствующий закон принят в ходе 30-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в среду, 29 апреля.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Выступая по данному вопросу в качестве докладчика, министр образования Пензенской области Александр Воронков отметил, что Виссарион Белинский был литературным и театральным критиком, теоретиком литературы и искусства, публицистом.
«Один из величайших умов XIX века», — добавил он.
Министр предложил народным избранникам поддержать инициативу коллектива школы и поддержать законопроект о присвоении имени критика образовательной организации.
Александр Воронков подчеркнул, что это будет иметь большое воспитательное значение.
В итоге присутствовавшие на сессии депутаты единогласно проголосовали за принятие закона. Он вступит в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.