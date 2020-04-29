Школе №56 в Пензе присвоено имя Александра Самокутяева Образование

Пенза, 29 апреля 2020. PenzaNews. Имя Героя России Александра Самокутяева присвоено школе №56 города Пензы, которую он окончил в 1987 году. Соответствующий закон принят в ходе 30-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в среду, 29 апреля.

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Представляя законопроект депутатам, министр образования региона Александр Воронков напомнил ключевые моменты биографии Александра Самокутяева.

«Окончил [...] Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков, Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина. С апреля по сентябрь 2011 года совершил свой первый космический полет на Международную космическую станцию, выполнив выход в открытый космос длительностью 6 часов 23 минуты», — сказал он.

Министр напомнил, что с сентября 2014 года по март 2015 года уроженец Пензы совершил второй космический полет.

По словам Александра Воронкова, в настоящее время Александр Самокутяев является заместителем командира отряда космонавтов.

«Присвоение школе №56 города Пензы имени Героя России Александра Михайловича Самокутяева будет способствовать формированию патриотизма и гражданского сознания у обучающихся, осознанию школьниками естественно-научных знаний как особой ценности в условиях развития современной цифровой экономики», — отметил он.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин сказал, что жители региона гордятся выдающимся земляком.

«Получив хорошее образование в школе, где он учился, в высшем учебном заведении, он достиг поистине космических высот. [...] Его позывной «Тарханы» известен всему миру», — сказал спикер регионального парламента.

В итоге присутствовавшие на сессии депутаты проголосовали за принятие закона. Он вступит в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.