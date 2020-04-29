Пензенской школе №26 присвоено имя Валентины Гризодубовой Образование

Пенза, 29 апреля 2020. PenzaNews. Имя Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой присвоено средней общеобразовательной школе №26 города Пензы. Соответствующий закон принят в ходе 30-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в среду, 29 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ключевые моменты биографии легендарной летчицы депутатам напомнил министр образования области Александр Воронков.

«Валентина Гризодубова родилась в семье авиаконструктора и изобретателя [Степана Гризодyбова]. Окончила пензенскую школу летчиков-инструкторов. В 1937 года на разных типах самолетов установила пять мировых авиационных рекордов высоты, скорости и дальности полета», — сказал он.

Министр добавил, что в 1938 Валентине Гризодубовой было присвоено звание Героя Советского Союза за самый дальний беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток.

«Во время Великой Отечественной войны командовала 101-м полком авиации дальнего действия. Была командиром 31-го гвардейского бомбардировочного авиаполка. Совершила около 200 боевых вылетов, в том числе 132 ночных, на самолете Ли-2 на бомбардировку вражеских объектов», — отметил Александр Воронков.

В итоге присутствовавшие на сессии депутаты проголосовали за принятие закона. Он вступит в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.