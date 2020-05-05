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В Пензенской области стартовал конкурс среди школ по профилактике ДТП с участием детей

12:10 | 05.05.2020 | Образование

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Пенза, 5 мая 2020. PenzaNews. Конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма объявлен среди общеобразовательных организаций Пензенской области.

В Пензенской области стартовал конкурс среди школ по профилактике ДТП с участием детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его организаторами выступили министерство образования Пензенской области, управление ГИБДД УМВД России по региону, центр развития творчества детей и юношества, а также детский центр «Спутник».

Прием заявок продлится до 30 мая. Они должны содержать описание проводимой в учреждении профилактической работы, примеры взаимодействия школы и Госавтоинспекции, а также сценарии мероприятий по изучению правил дорожного движения.

Согласно положению, по итогам конкурса победители и призеры будут награждены дипломами.

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