Росмолодежь поддержит проекты пензенских вузов Образование

Пенза, 8 мая 2020. PenzaNews. Пензенский государственный университет (ПГУ) и Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (ПГУАС) вошли в число победителей конкурса проектов, проведенного Федеральным агентством по делам молодежи среди вузов.

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Заявка ПГУ поддержана в направлении «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие».

Университет получит 4 млн. рублей на проект, название которого созвучно выбранной номинации — «Программа профилактики негативных проявлений в молодежной среде и развития межнационального взаимодействия».

ПГУАС прошел отбор в номинации «Добровольчество». Вуз планирует развивать в Пензенской области добровольческое профилактическое движение «Здоровая инициатива». На это будет выделен грант в размере 500 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба Росмолодежи, всего по итогам конкурса среди вузов отобрано 377 проектов, которые будут воплощены в жизнь на базе 177 вузов в 67 субъектах РФ. Общая сумма финансирования составит 900 млн. рублей.