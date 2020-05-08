EN
19:02:43 Пятница, 8 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Росмолодежь поддержит проекты пензенских вузов

14:29 | 08.05.2020 | Образование

Печать

Пенза, 8 мая 2020. PenzaNews. Пензенский государственный университет (ПГУ) и Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (ПГУАС) вошли в число победителей конкурса проектов, проведенного Федеральным агентством по делам молодежи среди вузов.

Росмолодежь поддержит проекты пензенских вузов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Заявка ПГУ поддержана в направлении «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие».

Университет получит 4 млн. рублей на проект, название которого созвучно выбранной номинации — «Программа профилактики негативных проявлений в молодежной среде и развития межнационального взаимодействия».

ПГУАС прошел отбор в номинации «Добровольчество». Вуз планирует развивать в Пензенской области добровольческое профилактическое движение «Здоровая инициатива». На это будет выделен грант в размере 500 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба Росмолодежи, всего по итогам конкурса среди вузов отобрано 377 проектов, которые будут воплощены в жизнь на базе 177 вузов в 67 субъектах РФ. Общая сумма финансирования составит 900 млн. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области экспортерам компенсируют часть затрат на участие в выставках Суд назначил штраф женщине, расцарапавшей лицо знакомой, вступившей в переписку с ее мужем
Под Пензой мужчина лишился более 200 тыс. рублей в надежде найти удаленную работу В Пензенской области в рамках нацпроекта «Образование» выделят гранты на 3,7 млн. рублей
В локомотивном депо Пенза-III увековечили память Павлушкина, Тарасова и Вишневского Пензенским ремесленникам и рукодельницам помогли повысить мастерство в период самоизоляции
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама