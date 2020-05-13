В управлении образования Пензы вскрыты факты представления недостоверных сведений о доходах Образование

Пенза, 13 мая 2020. PenzaNews. Работники прокуратуры Ленинского района Пензы в ходе проведенной в городском управлении образования проверки выявили факты представления муниципальными служащими и руководителями учреждений недостоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов своих семей за 2018 год. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Так, в справках 12 служащих имели место неуказание полученных доходов, неотражение сведений о транспортном средстве, а также недвижимом имуществе, отчужденном в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки, недостоверное указание долей и площадей принадлежащего недвижимого имущества и иные нарушения», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что выявлены факты непредставления муниципальным служащим управления образования Пензы справок о расходах на своих несовершеннолетних детей в связи с приобретением квартиры, неприобщения копии обязательного документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности на объект недвижимого имущества.

По словам Светланы Артамоновой, установлены недостатки кадровой работы при проведении анализа представленных сведений.

«Прокурор Ленинского района Пензы [Тагир Мустафин] внес представление начальнику управления образования города [Юрию Голодяеву]. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Приняты меры к устранению нарушений. 12 лиц — трое муниципальных служащих и девять руководителей муниципальных учреждений — привлечены к дисциплинарной ответственности», — уточнила старший помощник прокурора региона.