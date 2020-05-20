Уроженка Пензы назначена заместителем министра просвещения России Образование

Москва, 20 мая 2020. PenzaNews. Уроженка Пензы Татьяна Васильева назначена заместителем министра просвещения России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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До этого Татьяна Васильева занимала должность заместителя руководителя департамента образования и науки Москвы.

Васильева Татьяна Викторовна родилась в Пензе 1 марта 1977 года.

В 1999 году окончила Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского по специальности «История».

В 1999–2006 годах работала учителем истории в школе №76 города Пензы.

В 2006–2007 годах — ведущий специалист-эксперт, советник отдела департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России.

В 2007–2008 годах — советник отдела департамента по управлению делами Минобрнауки России.

С 2008 по 2010 годы была советником отдела административного департамента, референтом отдела департамента общего образования Минобрнауки России.

В 2010–2012 годах — начальник управления координации деятельности департамента образования Москвы.

С июня 2012 года по май 2020 года — заместитель руководителя департамента образования Москвы.