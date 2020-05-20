EN
22:46:21 Среда, 20 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксировано 1 тыс. 317 случаев заражения коронавирусом, 944 человека выздоровели, 12 пациентов умерли

Уроженка Пензы назначена заместителем министра просвещения России

17:16 | 20.05.2020 | Образование

Печать

Москва, 20 мая 2020. PenzaNews. Уроженка Пензы Татьяна Васильева назначена заместителем министра просвещения России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Уроженка Пензы назначена заместителем министра просвещения России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

До этого Татьяна Васильева занимала должность заместителя руководителя департамента образования и науки Москвы.

Васильева Татьяна Викторовна родилась в Пензе 1 марта 1977 года.

В 1999 году окончила Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского по специальности «История».

В 1999–2006 годах работала учителем истории в школе №76 города Пензы.

В 2006–2007 годах — ведущий специалист-эксперт, советник отдела департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России.

В 2007–2008 годах — советник отдела департамента по управлению делами Минобрнауки России.

С 2008 по 2010 годы была советником отдела административного департамента, референтом отдела департамента общего образования Минобрнауки России.

В 2010–2012 годах — начальник управления координации деятельности департамента образования Москвы.

С июня 2012 года по май 2020 года — заместитель руководителя департамента образования Москвы.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Жительница Пензы осуждена за убийство сына На строительство сетей водоотведения в районе Большой Брусничной потратят 19 млн. рублей
На строительство сетей водоснабжения севернее улицы Магистральной направят 14,5 млн. рублей Суд подтвердил законность штрафа, назначенного «Пензадорстрою»
Водопровод в поселок ЗИФ планируется провести к концу сентября 2020 года В Пензенской области проведено более 62 тыс. тестов на коронавирус
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама