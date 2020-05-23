Пензенцам предложили присоединиться к всероссийскому флешмобу «Спасибо учителям!» Образование

Пенза, 23 мая 2020. PenzaNews. Пензенский региональный совет Всероссийского педагогического собрания (ВПС) предложил школьникам и их родителям присоединиться к флешмобу «Спасибо учителям!», который организован на территории всей страны совместно с Московским государственным университетом технологий и управления имени К.Г. Разумовского.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По задумке организаторов акции, ее участники могут выразить благодарность педагогам в творческой форме — записать видеоролик, песню, стихотворение или рассказ.

Прием работ будет осуществляться по 25 мая по адресу электронной почты, который указан на сайте ВПС.

На основе поступивших из разных регионов России материалов будет смонтировано видео, которое получит широкое распространение в СМИ и социальных сетях.

Как отметила председатель Всероссийского педагогического собрания Валентина Иванова, в ситуации пандемии коронавируса педагоги приняли вызов времени и продемонстрировали способность быстро и качественно адаптироваться к новым условиям, проявили себя как высококвалифицированные специалисты.

«Такое самоотверженное поведение [...] заслуживает высокой общественной оценки, поддержки и благодарности», — подчеркнула она.