Владимир Мутовкин поздравил выпускников школ Пензы с праздником «Последний звонок»
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Пенза, 29 мая 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил выпускников школ с праздником «Последний звонок», который в этом году организован в онлайн-формате в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Дорогие выпускники города Пензы, горячо и сердечно поздравляю вас с одним из самых трогательных школьных праздников — «Последним звонком». И пусть сегодня он проходит не совсем так, как вам этого хотелось, я уверен, что вы запомните этот день надолго. На протяжении многих лет школа была для вас вторым домом, дала необходимые знания, научила преодолевать трудности и подарила настоящих друзей. Еще немного, и вы вступите во взрослую жизнь, детство останется позади», — отметил он.
Владимир Мутовкин выразил уверенность в том, что каждый выпускник сможет реализовать себя в жизни и добиться поставленных целей.
«Не сомневаюсь, что многие из вас уже в недалеком будущем прославят свои школы и наш город подвигами на профессиональном поприще, а мы будем гордиться вашими успехами», — добавил глава Пензы.
Он также поблагодарил учителей за их нелегкий труд, неутомимый творческий поиск и душевную щедрость, а родителей учащихся — за терпение и выдержку.
«Дорогие юноши и девушки, от всей души желаю вам успешной сдачи выпускных экзаменов, крепкого здоровья и большого счастья. Дерзайте, творите, идите вперед уверенным шагом! В добрый путь!» — сказал Владимир Мутовкин.