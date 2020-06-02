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В Пензенской области проведут капремонт 12 спортзалов в сельских школах

18:04 | 02.06.2020 | Образование

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Пенза, 2 июня 2020. PenzaNews. Капитальный ремонт 12 спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, будет проведен в Пензенской области в 2020 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В Пензенской области проведут капремонт 12 спортзалов в сельских школах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В шести районах области уже приступили к выполнению ремонтных работ», — пояснили в ведомстве, добавив, что еще в шести они будут начаты в ближайшее время.

В министерстве уточнили, что в результате 2,5 тыс. учащихся получат возможность заниматься физической культурой и спортом в современных условиях.

«Объем финансирования составил 20 млн. рублей», — сказали в Минобразования.

В пресс-службе отметили, что за период с 2014 года в 103 сельских школах Пензенской области современные условия для занятий физкультурой и спортом созданы более чем для 7,5 тыс. учащихся.

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