В Пензенской области проведут капремонт 12 спортзалов в сельских школах Образование

Пенза, 2 июня 2020. PenzaNews. Капитальный ремонт 12 спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, будет проведен в Пензенской области в 2020 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В шести районах области уже приступили к выполнению ремонтных работ», — пояснили в ведомстве, добавив, что еще в шести они будут начаты в ближайшее время.

В министерстве уточнили, что в результате 2,5 тыс. учащихся получат возможность заниматься физической культурой и спортом в современных условиях.

«Объем финансирования составил 20 млн. рублей», — сказали в Минобразования.

В пресс-службе отметили, что за период с 2014 года в 103 сельских школах Пензенской области современные условия для занятий физкультурой и спортом созданы более чем для 7,5 тыс. учащихся.