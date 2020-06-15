В Пензенской области восемь учителей получат по 200 тыс. рублей Образование

Пенза, 15 июня 2020. PenzaNews. Восемь учителей получат по 200 тыс. рублей по итогам конкурса на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности на территории Пензенской области в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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По информации ведомства, выплата будет произведена ко Дню учителя.

Перечень победителей конкурса утвержден приказом министерства образования Пензенской области.

Согласно тексту документа, отмечены успехи четырех учителей из Пензы — Ларисы Казаковой из школы №37, Елены Веденяпиной из школы №64, Марины Мартыновой из школы №20 и Светланы Майдановой из гимназии №6.

Кроме того, в число победителей конкурса вошли Галина Перепелкина из школы села Ульяновка, Оксана Фомина из школы №8 города Каменки, Алексей Кузнецов из кузнецкого лицея №21 и Наталия Кислякова из зареченской школы №220.