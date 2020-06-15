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В Пензенской области восемь учителей получат по 200 тыс. рублей

17:20 | 15.06.2020 | Образование

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Пенза, 15 июня 2020. PenzaNews. Восемь учителей получат по 200 тыс. рублей по итогам конкурса на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности на территории Пензенской области в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В Пензенской области восемь учителей получат по 200 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, выплата будет произведена ко Дню учителя.

Перечень победителей конкурса утвержден приказом министерства образования Пензенской области.

Согласно тексту документа, отмечены успехи четырех учителей из Пензы — Ларисы Казаковой из школы №37, Елены Веденяпиной из школы №64, Марины Мартыновой из школы №20 и Светланы Майдановой из гимназии №6.

Кроме того, в число победителей конкурса вошли Галина Перепелкина из школы села Ульяновка, Оксана Фомина из школы №8 города Каменки, Алексей Кузнецов из кузнецкого лицея №21 и Наталия Кислякова из зареченской школы №220.

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