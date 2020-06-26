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Пензенские школьники примут участие в онлайн-слете детских общественных советов

10:39 | 26.06.2020 | Образование

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Пенза, 26 июня 2020. PenzaNews. Шестнадцать старшеклассников из Пензенской области примут участие во втором всероссийском слете детских общественных советов при уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, который пройдет в онлайн-формате с 7 по 14 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Пензенские школьники примут участие в онлайн-слете детских общественных советов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что ранее учащиеся вошли в число победителей и призеров конкурса «Быть блогером».

«В рамках слета пройдут лекции, мастер-классы, выступления педагогов, обучение по драматургии, актерскому мастерству, режиссуре, психологии», — сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что также будет проведен XV международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи».

В пресс-службе отметили, что на 13 июля запланирована встреча участников слета с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Анной Кузнецовой и руководителем кинофестиваля «В кругу семьи» Александром Ковтунцом.

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