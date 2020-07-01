Программа по развитию личностного потенциала детей будет реализована в Пензенской области Образование

Пенза, 1 июля 2020. PenzaNews. Программа по развитию личностного потенциала детей дошкольного и школьного возраста будет реализована в Пензенской области в ближайшие три года.

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Соответствующее соглашение заключено между министерством образования региона, благотворительным фондом «Вклад в будущее», внедряющим данную программу, и Пензенским отделением Сбербанка.

По последним данным, всего в проекте участвуют 20 субъектов РФ.

В 2018 году пилотными регионами стали Ярославская и Калужская области, в 2019-м соответствующий отбор прошли Калининградская, Липецкая, Воронежская, Ульяновская, Нижегородская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Башкирия, Татарстан, Алтайский и Красноярский края, в 2020-м — еще восемь регионов, включая Пензенскую область.

Главная задача программы — сформировать команды руководителей образовательных организаций, педагогов, наставников и методистов для развития потенциала каждого ребенка. Предполагается, что такой подход позволит детям ставить жизненные цели и достигать их за счет умения управлять своим мышлением, эмоциями, поведением, взаимодействием с другими людьми.

Ожидается, что на первом этапе федеральные эксперты проведут обучение управленческих команд первых 10 школ и четырех детских садов. Далее будет организована подготовка педагогов.

Параллельно начнет формироваться собственная региональная обучающая и сопровождающая команда на базе организации, выступающей оператором программы в регионе. В Пензенской области это Институт регионального развития.

Участники данной команды будут организовывать и осуществлять подготовку педагогов и управленцев школ и детских садов на втором и последующих этапах.

Как сообщает пресс-служба фонда «Вклад в будущее», все образовательные организации получат комплекты методических пособий для работы с детьми.