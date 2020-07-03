EN
16:47:40 Пятница, 3 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 193 случая заражения коронавирусом, 4 тыс. 889 человек выписаны, 44 пациента умерли

В Пензенской области основной период сдачи ЕГЭ стартовал без сбоев и нарушений

12:48 | 03.07.2020 | Образование

Печать

Пенза, 3 июля 2020. PenzaNews. Основной период сдачи единого государственного экзамена стартовал в Пензенской области в пятницу, 3 июля, без технических сбоев и нарушений. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В Пензенской области основной период сдачи ЕГЭ стартовал без сбоев и нарушений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Первые экзамены — литература, география и информатика. Заявления на сдачу экзаменов подали 1 тыс. 389 выпускников», — сказали в ведомстве, уточнив, что 999 выпускников решили продемонстрировать свои знания по информатике, 341 — по литературе, 49 — по географии.

В пресс-службе отметили, что особое внимание при проведении ЕГЭ уделено мерам профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19: на входе бесконтактным способом измеряется температура, производится обработка рук дезинфицирующими средствами, в аудиториях предусмотрена зигзагообразная рассадка, подготовлены маски и перчатки, которые участники экзаменов могут использовать по желанию.

Новости партнеров
Читайте также
Задержаны подозреваемые в краже нефти из магистрального нефтепровода в Пензенской области Неадекватного мужчину, бегавшего голым у кладбища в Пензе, доставили в медучреждение
Жителя Пензы будут судить за избиение незнакомца В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у девятерых детей
В Пензенской области заготовлено более 257 тыс. тонн сена В Пензе на молодую женщину завели уголовное дело из-за жестокого обращения с ребенком
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама