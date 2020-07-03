В Пензенской области основной период сдачи ЕГЭ стартовал без сбоев и нарушений Образование

Пенза, 3 июля 2020. PenzaNews. Основной период сдачи единого государственного экзамена стартовал в Пензенской области в пятницу, 3 июля, без технических сбоев и нарушений. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«Первые экзамены — литература, география и информатика. Заявления на сдачу экзаменов подали 1 тыс. 389 выпускников», — сказали в ведомстве, уточнив, что 999 выпускников решили продемонстрировать свои знания по информатике, 341 — по литературе, 49 — по географии.

В пресс-службе отметили, что особое внимание при проведении ЕГЭ уделено мерам профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19: на входе бесконтактным способом измеряется температура, производится обработка рук дезинфицирующими средствами, в аудиториях предусмотрена зигзагообразная рассадка, подготовлены маски и перчатки, которые участники экзаменов могут использовать по желанию.