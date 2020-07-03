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Три колледжа Пензенской области прошли во второй этап конкурса на получение грантов

17:39 | 03.07.2020 | Образование

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Пенза, 3 июля 2020. PenzaNews. Три колледжа Пензенской области допущены ко второму этапу конкурсного отбора на предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий в рамках проекта «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» нацпроекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Три колледжа Пензенской области прошли во второй этап конкурса на получение грантов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их числе — кузнецкий многопрофильный колледж, подавший заявку в направлении «Искусство, дизайн и сфера услуг»; пензенский колледж архитектуры и строительства — «Строительство»; а также IT-колледж — «Промышленные и инженерные технологии».

Данные учреждения претендуют на господдержку с целью улучшения материально-технической базы.

Победители конкурсного отбора получат средства на создание четырех мастерских, оснащенных современным оборудованием по выбранному направлению.

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