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В Пензенской области детские загородные лагеря планируется открыть в августе

09:15 | 13.07.2020 | Образование

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Пенза, 13 июля 2020. PenzaNews. Детские загородные оздоровительные лагеря, деятельность которых до настоящего времени запрещена в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, планируется открыть в Пензенской области в августе. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области детские загородные лагеря планируется открыть в августе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Хочу обратить внимание министерства образования и глав муниципальных образований, чтобы [...] к началу августа готовили летние оздоровительные лагеря для детей. Планируем, если все будет нормально, провести две смены в августе — по 14 дней каждая смена», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 13 июля.

В свою очередь министр образования Пензенской области Александр Воронков уточнил, что все 12 летних оздоровительных лагерей готовы к приему детей.

«Вносятся изменения в законодательную базу, чтобы [...] смена могла быть по 14 дней», — пояснил он.

Министр выразил надежду на то, что это позволит в августе сохранить охват детей отдыхом и оздоровлением.

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