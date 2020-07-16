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Экзамен по обществознанию прошел в Пензенской области в штатном режиме

18:53 | 16.07.2020 | Образование

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Пенза, 16 июля 2020. PenzaNews. Единый государственный экзамен по обществознанию, для участия в котором зарегистрировались 2 тыс. 989 человек, прошел в Пензенской области в штатном режиме. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Экзамен по обществознанию прошел в Пензенской области в штатном режиме. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Было задействовано 29 пунктов проведения экзамена», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что на всех объектах были соблюдены рекомендации Рособрнадзора и Роспотребнадзора: проведена дезинфекция, при рассадке детей обеспечено социальное дистанцирование, у участников измерялась температура бесконтактным способом.

«Следующий экзамен ждет выпускников 20 июля — ЕГЭ по биологии и иностранным языкам», — сказали в министерстве.

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