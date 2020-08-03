В Пензенской области двоих детей не допустили в загородные лагеря из-за температуры Образование

Пенза, 3 августа 2020. PenzaNews. Медицинские работники не допустили двоих детей в загородные оздоровительные лагеря Пензенской области во время заезда в минувшую субботу, 1 августа, по результатам обязательной термометрии, которая организована в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

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«Десять лагерей приступили уже к оздоровительной кампании. [...] В субботу организована была доставка детей, медосмотр, приемка в загородные лагеря. Все прошло без ЧП. Двое ребятишек у нас были отклонены по медицинским показателям по первичному приему. Они были с температурой. Рисковать не стали. Медики приняли решение детей не допускать», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 3 августа.

Александр Воронков отметил, что всего загородные лагеря Пензенской области примут 1 тыс. 258 детей, пришкольные — 4 тыс. 66, лагеря труда и отдыха — 207 несовершеннолетних.

По словам министра, во все организации отдыха и оздоровления детей приобретены обеззараживатели воздуха, средства дезинфекции и индивидуальной защиты.

Он выразил уверенность в том, что принятые меры позволят сохранить здоровье школьников.