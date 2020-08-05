Штрафы почти на 1 млн. рублей назначены за нарушения при организации питания детей Образование

Пенза, 5 августа 2020. PenzaNews. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области вынесло постановления о наложении штрафов на сумму 979 тыс. рублей по результатам проверок соблюдения установленных законодательством требований к организации питания в учреждениях образования. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ведомства.

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«В 2019–2020 учебном году управлением в рамках плановых и внеплановых надзорных мероприятий, а также совместно с прокуратурой области проведены проверки соблюдения установленных законодательством требований к организации питания в 186 образовательных организациях, а также проверки в отношении восьми организаторов питания», — сказали в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе добавили, что в 125 учреждениях были выявлены нарушения, включая несоблюдение требований к содержанию и укомплектованности пищеблоков, к мытью посуды и инвентаря, отбору и хранению суточных проб, к оформлению учетной документации и другие.

«Были выданы представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, и предписания об устранении нарушений. Большинство выполнено в короткие сроки, нарушения устранены. Часть предписаний остается на контроле», — отметили в управлении.

По данным Роспотребнадзора, в Пензенской области горячее питание обеспечено в 357 детсадах, 487 общеобразовательных организациях и 54 учреждениях среднего профессионального образования. Горячим питанием охвачено 100% воспитанников детских садов, 96,5% школьников и 64% учащихся организаций среднего профессионального образования.