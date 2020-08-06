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В четырех районах Пензенской области образовательные организации готовы к учебному году

17:25 | 06.08.2020 | Образование

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Пенза, 6 августа 2020. PenzaNews. Проверка готовности образовательных организаций к предстоящему учебному году завершена в четырех районах Пензенской области — Белинском, Камешкирском, Никольском и Пачелмском. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В четырех районах Пензенской области образовательные организации готовы к учебному году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проведение оценки готовности организаций осуществляется в соответствии с графиком, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, с участием представителей Росгвардии и МЧС», — пояснили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что всего предстоит оценить готовность 647 учреждений.

«По состоянию на 5 августа признаны готовыми к началу учебного года 336 организаций, или 52%», — отметили в пресс-службе.

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