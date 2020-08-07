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План приема в пензенские колледжи выполнен на 97,5%

13:43 | 07.08.2020 | Образование

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Пенза, 7 августа 2020. PenzaNews. План приема в колледжи Пензенской области выполнен на 97,5%. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

План приема в пензенские колледжи выполнен на 97,5%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, всего выделено 5 тыс. бюджетных мест. Прием абитуриентов осуществляется по 26 профессиям и 63 специальностям на базе 9 и 11 классов обучения.

Лидерами по подаче заявлений являются такие направления, как «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование», «Физическая культура», «Пожарная безопасность», «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Архитектура», «Графический дизайнер», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Право и организация социального обеспечения» и другие.

Зачисление абитуриентов на бюджетные места в колледжи производится без экзаменов. Исключение составляют специальности, по которым предусмотрено проведение творческих конкурсов. Во избежание распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 возможен дистанционный формат сдачи.

При наличии высокого спроса на бюджетные места проводится конкурс аттестатов.

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