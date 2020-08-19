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Дневник школьника Пензенской области посвятят волонтерству

09:17 | 19.08.2020 | Образование

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Пенза, 19 августа 2020. PenzaNews. Оформление дневника школьника Пензенской области, который в регионе бесплатно получат более 55 тыс. учеников 2–5 классов, будет посвящено теме волонтерства. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Дневник школьника Пензенской области посвятят волонтерству. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Первая четверть пройдет под эгидой волонтеров-экологов, вторая — социального волонтерства», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на страницах, предназначенных для заполнения во время третьей четверти, будет рассказано о волонтерах спорта, четвертой — культуры.

«На эти цели из бюджета области выделено более 7,7 млн. рублей», — уточнили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что впервые дневник школьника Пензенской области был вручен ученикам младших классов в преддверии 1 сентября 2017 года.

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