Пензенская область получит около 176 млн. рублей на доплаты классным руководителям Образование

Пенза, 20 августа 2020. PenzaNews. 175 млн. 634,1 тыс. рублей будет предоставлено Пензенской области из федерального бюджета в 2020 году на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам.

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Распределение денежных средств в сумме 24,7 млрд. рублей между регионами утверждено распоряжением правительства России №2104-р, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба правительства страны, решение о выплатах принято по поручению президента России Владимира Путина. Величина вознаграждения составит 5 тыс. рублей в месяц. При этом за педагогами будут сохранены ранее установленные региональные компенсации.

Надбавка представляет собой меру поддержки классных руководителей и учителей, готовых принять на себя дополнительную нагрузку.