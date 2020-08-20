В регионе планируется учредить звание «Народный учитель Пензенской области» Образование

Пенза, 20 августа 2020. PenzaNews. Почетное звание «Народный учитель Пензенской области» планируется учредить в регионе. Соответствующий законопроект внесен в Законодательное собрание в четверг, 20 августа.

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«Почетное звание Пензенской области «Народный учитель Пензенской области» присваивается высококвалифицированным педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, адаптированные основные общеобразовательные программы, внесшим значительный вклад в развитие регионального образования и его популяризацию», — говорится в приложении к законопроекту.

В нем уточняется, что «Народный учитель Пензенской области» — высшее звание региона за выдающиеся заслуги в сфере образования.

Согласно законопроекту, почетное звание будет присваиваться не ранее чем через три года после присвоения звания «Заслуженный работник образования Пензенской области». В течение календарного года его могут быть удостоены не более двух человек.

Проектом закона также предусмотрено предоставление награжденному единовременной денежной выплаты в размере 30 тыс. рублей.