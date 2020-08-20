EN
20:22:52 Четверг, 20 августа
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В регионе планируется учредить звание «Народный учитель Пензенской области»

20:08 | 20.08.2020 | Образование

Печать

Пенза, 20 августа 2020. PenzaNews. Почетное звание «Народный учитель Пензенской области» планируется учредить в регионе. Соответствующий законопроект внесен в Законодательное собрание в четверг, 20 августа.

В регионе планируется учредить звание «Народный учитель Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Почетное звание Пензенской области «Народный учитель Пензенской области» присваивается высококвалифицированным педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, адаптированные основные общеобразовательные программы, внесшим значительный вклад в развитие регионального образования и его популяризацию», — говорится в приложении к законопроекту.

В нем уточняется, что «Народный учитель Пензенской области» — высшее звание региона за выдающиеся заслуги в сфере образования.

Согласно законопроекту, почетное звание будет присваиваться не ранее чем через три года после присвоения звания «Заслуженный работник образования Пензенской области». В течение календарного года его могут быть удостоены не более двух человек.

Проектом закона также предусмотрено предоставление награжденному единовременной денежной выплаты в размере 30 тыс. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
Ушел из жизни пензенский легкоатлет Вячеслав Смирнов В Пензе полицейские отработали навыки оказания первой помощи
Пензенский «Дизель» обыграл «Тамбов» в контрольном матче В Пензенскую область поступило более 60 тыс. доз детской вакцины против гриппа
В Пензенской области в ДТП погибли два человека Пенсионерка из Пензы перечислила мошеннику 470 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама