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Пензенская область получит более 193 млн. рублей на горячее питание школьников

13:37 | 21.08.2020 | Образование

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Пенза, 21 августа 2020. PenzaNews. Субсидия в размере 193 млн. 414,5 тыс. рублей будет предоставлена Пензенской области в 2020 году из федерального бюджета на обеспечение учеников начальных классов горячим питанием.

Пензенская область получит более 193 млн. рублей на горячее питание школьников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Распределение денежных средств в сумме свыше 22 млрд. рублей среди 84 субъектов РФ утверждено распоряжением правительства России №2072-р, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Ожидается, что субсидии, размер которых зависит от количества учащихся младших классов в подготовленных к организации горячего питания школах, поступят в регионы до начала нового учебного года.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе правительства Пензенской области, из консолидированного бюджета региона на эти цели в текущем году будет направлено 16 млн. 818 тыс. рублей.

«Техническая готовность пищеблоков к предоставлению бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов с 1 сентября 2020 года составляет 100%», — подчеркнули в пресс-службе.

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