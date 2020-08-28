В Пензе 1 сентября пройдет презентация творческих кружков и спортивных секций Образование

Пенза, 28 августа 2020. PenzaNews. Презентация учреждений дополнительного образования, детско-юношеских спортивных школ и различных объединений, занимающихся организацией досуга школьников, пройдет на Юбилейной площади Пензы во вторник, 1 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«Будут представлены выставки детского и юношеского творчества. Пройдут показательные выступления учащихся спортивных и творческих объединений — авиамоделистов, мотогонщиков, картингистов, фехтовальщиков, спортсменов на лыжероллерах и роликовых коньках, представителей восточных боевых единоборств, творческих коллективов», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что также запланированы конкурсы и мастер-классы.

«В презентации примут участие 44 образовательные организации, 16 спортшкол, 18 спортивных федераций и более 20 НКО», — уточнили в Минобразования.