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Учреждено звание «Народный учитель Пензенской области»

17:17 | 28.08.2020 | Образование

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Пенза, 28 августа 2020. PenzaNews. Почетное звание «Народный учитель Пензенской области» учреждено в регионе. Соответствующий законопроект депутаты Заксобрания приняли в ходе 33-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 28 августа.

Учреждено звание «Народный учитель Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Выступая по данному вопросу в качестве докладчика, министр образования региона Александр Воронков пояснил, что это звание педагог сможет получить не ранее чем через три года после присвоения звания «Заслуженный работник образования Пензенской области».

«В качестве дополнительной меры материального поощрения награждаемого предусмотрено предоставление единовременной денежной выплаты в размере 30 тыс. рублей», — сказал он.

Министр добавил, что в течение календарного года данного почетного звания могут быть удостоены не более двух человек, поэтому на реализацию законопроекта ежегодно потребуется 60 млн. рублей.

Все присутствовавшие на сессии депутаты проголосовали за принятие закона.

Согласно приложению к законопроекту, «Народный учитель Пензенской области» — высшее звание региона за выдающиеся заслуги в сфере образования.

Оно будет присваиваться высококвалифицированным педагогическим работникам учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, адаптированные основные общеобразовательные программы, внесшим значительный вклад в развитие регионального образования и его популяризацию.

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