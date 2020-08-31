Школьники из нуждающихся семей получат комплекты смартбоксов от Сбербанка Образование

Пенза, 31 августа 2020. PenzaNews. Школьники из нуждающихся семей Пензенской области получат комплекты смартбоксов от Сбербанка, включающие приставку для подключения к телевизору и клавиатуру с тачпадом.

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С помощью данного оборудования дети смогут использовать возможности школьной цифровой платформы, даже не имея дома компьютера.

Как сообщила управляющий Пензенским отделением Сбербанка Марина Дементьева, в настоящее время в регион поступило 635 смартбоксов для учащихся 64 школ.

«Основная идея школьной цифровой платформы — это персонализированная программа обучения», — сказала она, добавив, что ученикам в зависимости от их индивидуальных особенностей предлагается разный уровень погружения в тот или иной предмет.

Марина Дементьева подчеркнула, что вручение учащимся бесплатных смартбоксов — очередной вклад Сбербанка в повышение качества образования в рамках реализации соответствующего национального проекта, реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина.

В число учреждений, получивших бесплатные комплекты, вошла пензенская школа №25 имени В.П. Квышко. Ее директор Алексей Шкуров выразил уверенность в том, что смартбоксы будут хорошим подспорьем в учебе.

«С мая наше образовательное учреждение вступило в программу по внедрению персонализированной модели образования, которую реализует Сбербанк. В связи с этим нам любезно было передано девять смартбоксов, плюс один — на школу», — сказал он.

Алексей Шкуров пояснил, что при принятии решения о передаче комплектов той или иной семье учитывалось несколько факторов, включая количество детей, посещающих именно эту школу, и невозможность приобрести домашний компьютер.

По словам многодетной матери Ольги Андряновой, чьи дети 1 сентября пойдут в 3, 5 и 8 классы, раньше с использованием современных технологий в учебе возникали сложности, но теперь эта проблема в их семье решена.

«Мы очень рады. Для нас это будет большая помощь», — отметила она.

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» реализует программу «Цифровая платформа персонализированного образования в школе». Она направлена на трансформацию современной школы таким образом, чтобы каждый ребенок получил персональное, современное и интересное именно ему образование и навыки, нужные в реальной жизни.

Инструментом реализации персонализированного подхода в программе является цифровая платформа.

В июле 2020 года в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, которое провел президент России Владимир Путин, глава Сбербанка Герман Греф сообщил об инициативе учреждения безвозмездно передать к 1 сентября нуждающимся российским семьям 25 тыс. смартбоксов для занятий на школьной цифровой платформе.