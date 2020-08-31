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В пензенскую школу №25 поступило новое оборудование

19:29 | 31.08.2020 | Образование

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Пенза, 31 августа 2020. PenzaNews. Новое оборудование поступило в пензенскую школу №25 имени В.П. Квышко в рамках национального проекта «Образование».

В пензенскую школу №25 поступило новое оборудование

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам директора школы Алексея Шкурова, в распоряжении учреждения появились две смарт-доски, 30 ноутбуков для учащихся, шесть административных, а также два учительских.

«Мы организуем еще один компьютерный класс», — пояснил он, отметив, что это позволит активнее внедрять современные технологии в учебный процесс.

Как сообщил заместитель начальника управления развития образования Минобразования Пензенской области Михаил Хромов, благодаря региональному проекту «Цифровая образовательная среда» новое оборудование получат более 100 учреждений — школы и ссузы.

Он уточнил, что на реализацию проекта из федерального бюджета выделено более 200 млн. рублей.

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