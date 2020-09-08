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Музей школы села Кижеватово отмечен в рамках проекта «Герои Отечества»

10:21 | 08.09.2020 | Образование

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Пенза, 8 сентября 2020. PenzaNews. Музей имени А.М. Кижеватова, действующий в средней общеобразовательной школе села Кижеватово Бессоновского района Пензенской области, одержал победу на региональном этапе конкурса, организованного в рамках общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Музей школы села Кижеватово отмечен в рамках проекта «Герои Отечества»

Фото: Pnzreg.ru

Второе место занял музей школы №37 города Пензы, третье — экспозиция, собранная в школе имени Героя России Р.А. Китанина в рабочем поселке Тамала.

В конкурсе приняли участие школьные музеи Башмаковского, Белинского, Бессоновского, Вадинского, Городищенского, Земетчинского, Иссинского, Каменского, Камешкирского, Кузнецкого, Колышлейского, Лунинского, Малосердобинского, Мокшанского, Неверкинского, Никольского, Нижнеломовского, Пачелмского, Пензенского, Сердобского, Сосновоборского, Спасского, Тамалинского, Шемышейского районов, Пензы, Заречного и Кузнецка.

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