В Пензе для иностранных студентов подготовлено три обсерватора на 65 мест
Печать
Пенза, 9 сентября 2020. PenzaNews. Три обсерватора на 65 мест подготовлено для иностранных студентов в Пензе в рамках принятия мер, направленных на профилактику возникновения очагов новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 9 сентября.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Приезд студентов осуществляется в различные сроки. Учебный год граждан Китая и Индии начался в дистанционном режиме», — добавляется в тексте.
В нем отмечается, что в общежитиях колледжей и вузов проведены генеральные уборки с применением дезинфицирующих средств.
«В необходимом количестве закуплены дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты, рециркуляции воздуха. Проводится очистка установленных в помещениях систем вентиляции и кондиционирования», — подчеркивается в сообщении.