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В Пензе для иностранных студентов подготовлено три обсерватора на 65 мест

13:48 | 09.09.2020 | Образование

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Пенза, 9 сентября 2020. PenzaNews. Три обсерватора на 65 мест подготовлено для иностранных студентов в Пензе в рамках принятия мер, направленных на профилактику возникновения очагов новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 9 сентября.

В Пензе для иностранных студентов подготовлено три обсерватора на 65 мест. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Приезд студентов осуществляется в различные сроки. Учебный год граждан Китая и Индии начался в дистанционном режиме», — добавляется в тексте.

В нем отмечается, что в общежитиях колледжей и вузов проведены генеральные уборки с применением дезинфицирующих средств.

«В необходимом количестве закуплены дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты, рециркуляции воздуха. Проводится очистка установленных в помещениях систем вентиляции и кондиционирования», — подчеркивается в сообщении.

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