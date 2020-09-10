Игра «Умники и умницы Сурского края» пройдет в онлайн-формате Образование

Пенза, 10 сентября 2020. PenzaNews. Игра «Умники и умницы Сурского края» будет организована в Пензенской области в онлайн-формате. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«Подготовительный этап состоится 14 и 15 сентября на платформе Zoom», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что участников ждут заочные встречи с краеведом Геннадием Тамбовцевым и сотрудником Института регионального развития Натальей Берляковой, лекция по ораторскому искусству и викторина.

«Второй — региональный — этап состоится 16 сентября также на платформе Zoom. Учащимся предстоит продемонстрировать искусство красноречия», — пояснили в Минобразования.

В министерстве добавили, что финал игры пройдет на базе портала пензенской региональной заочной школы программирования 17 сентября.

«Каждый финалист получит доступ в свой виртуальный кабинет, в котором синхронно с остальными участниками он будет видеть вопросы. Ввести ответ на каждый из них необходимо за 30 секунд. Всего в экспресс-викторине будет 30 вопросов по общей теме игры «Великая Отечественная война 1941–1945 годов», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что победители и призеры будут приглашены на съемки телеигры «Умницы и умники», которые начнутся в ноябре.