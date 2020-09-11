EN
21:22:25 Пятница, 11 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют пензенцев по вопросам питания в школах

17:38 | 11.09.2020 | Образование

Печать

Пенза, 11 сентября 2020. PenzaNews. Специалисты управления Роспотребнадзора по Пензенской области проведут консультирование граждан по вопросам организации питания в школах с 14 сентября по 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют пензенцев по вопросам питания в школах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предполагается, что жители региона получат разъяснения относительно норм потребления веществ, необходимых для развития растущего организма. Кроме того, специалисты поделятся рекомендациями на тему того, как осуществлять контроль за питанием детей в школе и как фиксировать факты ненадлежащего оказания соответствующих услуг.

Номера телефонов, по которым будут приниматься звонки граждан, указаны на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Новости партнеров
Читайте также
Утвержден график работы нового фонтана в Пензе Жительница Кузнецка лишилась денег, пытаясь отменить несуществующих платеж
В Пензе открыта выставка картин Натальи Сюзевой Пензенские врачи начали использовать новое оборудование при удалении опухолей мозга
Наблюдатели Вадима Сердовинцева фиксируют множественные нарушения Кузнечанин приговорен к 7,5 годам колонии за убийство супруги брата
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама