Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют пензенцев по вопросам питания в школах Образование

Пенза, 11 сентября 2020. PenzaNews. Специалисты управления Роспотребнадзора по Пензенской области проведут консультирование граждан по вопросам организации питания в школах с 14 сентября по 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Предполагается, что жители региона получат разъяснения относительно норм потребления веществ, необходимых для развития растущего организма. Кроме того, специалисты поделятся рекомендациями на тему того, как осуществлять контроль за питанием детей в школе и как фиксировать факты ненадлежащего оказания соответствующих услуг.

Номера телефонов, по которым будут приниматься звонки граждан, указаны на сайте регионального управления Роспотребнадзора.