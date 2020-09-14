Команда из Кузнецка вышла в финал конкурса «Учитель будущего» Образование

Кузнецк, 14 сентября 2020. PenzaNews. Команда школы №16 города Кузнецка Пензенской области, в состав которой входят Ольга Барабанова, Ольга Барсукова и Юлия Севастьянова, прошла в финал конкурса «Учитель будущего».

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Всего по итогам трехдневного полуфинала, состоявшегося в Уфе, право принять участие в решающем этапе состязаний получили 12 команд из регионов Приволжского федерального округа.

Для победителей полуфинала ПФО издательство «Русское слово» подготовило подарки. Каждый учитель получил сертификат на бесплатные 36-часовые курсы повышения квалификации по программе, которую он выберет самостоятельно, а также сертификат на получение лицензии на использование любого учебника в электронной форме.

Конкурс «Учитель будущего» — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Проводится при поддержке Минпросвещения РФ в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».