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Команда из Кузнецка вышла в финал конкурса «Учитель будущего»

17:30 | 14.09.2020 | Образование

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Кузнецк, 14 сентября 2020. PenzaNews. Команда школы №16 города Кузнецка Пензенской области, в состав которой входят Ольга Барабанова, Ольга Барсукова и Юлия Севастьянова, прошла в финал конкурса «Учитель будущего».

Команда из Кузнецка вышла в финал конкурса «Учитель будущего». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего по итогам трехдневного полуфинала, состоявшегося в Уфе, право принять участие в решающем этапе состязаний получили 12 команд из регионов Приволжского федерального округа.

Для победителей полуфинала ПФО издательство «Русское слово» подготовило подарки. Каждый учитель получил сертификат на бесплатные 36-часовые курсы повышения квалификации по программе, которую он выберет самостоятельно, а также сертификат на получение лицензии на использование любого учебника в электронной форме.

Конкурс «Учитель будущего» — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Проводится при поддержке Минпросвещения РФ в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

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