На дистанционное обучение переведены 12 классов школ Пензенской области Образование

Пенза, 16 сентября 2020. PenzaNews. Двенадцать классов школ Пензенской области переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

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«На дистанционном обучении у нас 12 классов. [...] Пять классов в Пензенской области [в Пензе, Заречном и Мокшанском районе] в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора по заболеванию COVID-19 закрыты и три группы детских садов [Пензы и Заречного]; семь классов — по ОРВИ», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в министерстве образования региона в среду, 16 сентября.

Александр Воронков уточнил, что решение о закрытии класса на карантин принимает руководство школы.

«Это не значит, что все дети в этом классе болеют или являются носителями. За ними наблюдение организовано. Достаточно одного случая заболевания [COVID-19], чтобы класс был отправлен на дистанционную форму обучения», — пояснил министр.

Он подчеркнул, что в период действия режима повышенной готовности все принимаемые меры обусловлены стремлением сохранить здоровье детей.

При этом Александр Воронков напомнил, что закрытие классов на карантин — обычное явление в период сезонных простудных заболеваний.

«Не надо накручивать, утрировать. У нас когда в предыдущие годы были сезонные заболевания, больше классов уходило на карантин так называемый, и школы закрывались, детские сады. Сегодня такой ситуации острой нет, но интерес у людей подогрет», — отметил министр образования Пензенской области.