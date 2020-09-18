Подведены итоги конкурса «Учитель года Пензенской области» Образование

Пенза, 18 сентября 2020. PenzaNews. Итоги конкурса «Учитель года Пензенской области – 2020» подведены в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в филармонии в пятницу, 18 сентября.

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Обращаясь к присутствующим, губернатор Иван Белозерцев отметил, что ежегодно растет число педагогов, стремящихся продемонстрировать свое профессиональное мастерство и побороться за победу.

«Принимают участие учителя из каждого района Пензенской области. Едут на этот конкурс с большим желанием, насколько я знаю», — сказал он.

Глава региона выразил мнение, что конкурс востребован, поскольку дает возможность поделиться своими наработками и обменяться опытом с коллегами.

После этого состоялась церемония награждения педагогов в различных номинациях. Те из них, которые стали лучшими на заочном этапе, получили сертификаты на 10 тыс. рублей, на очном — 30 тыс. рублей.

Затем ведущие объявили имена призеров.

Третье место поделили преподаватель-организатор ОБЖ кадетской школы №70 города Пензы Сергей Гаранин и учитель русского языка и литературы школы №4 Нижнего Ломова Марина Шуваева. Им будет выплачено по 50 тыс. рублей.

Лауреатами второй степени стали учитель истории школы №221 Заречного Илья Мурылев и учитель русского языка школы №2 Мокшана Ольга Сазонова. Они заслужили денежное вознаграждение в размере 70 тыс. рублей.

Победу одержала учитель английского и немецкого языков школы №36 города Пензы Дарья Басова. Ей вручены ключи от автомобиля «Lada Granta» и сертификат на 100 тыс. рублей.

С успешным завершением испытаний педагогов поздравили руководители компаний-партнеров конкурса.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов, сферу образования и оператора цифровых сервисов связывают давние отношения, которые приобрели особую важность в период активного внедрения дистанционных форматов работы.

«Хоть нас и не видно, но все эти проекты осуществляются с помощью средств связи», — подчеркнул он.

Лев Дятлов добавил, что компания приняла решение вручить подарки педагогам, вошедшим в пятерку сильнейших.

«Среди учителей есть победители, есть те маяки, на которые нужно равняться, к достижениям которых нужно стремиться. Они вот здесь стоят, и мы очень рады их отметить со своей стороны», — сказал он, обращаясь к финалистам.