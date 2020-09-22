Вероника Федоренко завоевала «бронзу» чемпионата «Молодые профессионалы» Образование

Пенза, 22 сентября 2020. PenzaNews. Студентка пензенского архитектурно-строительного колледжа Вероника Федоренко завоевала «бронзу» VIII национального чемпионата профмастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «Малярные и декоративные работы». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«Медальон «За профессионализм» получили: студентка пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции Анастасия Серова в компетенции «Кондитерское дело»; Анна Наумова из колледжа современных технологий переработки и бизнеса — «Ресторанный сервис»; Даниил Козин из колледжа архитектуры и строительства — «Архитектура», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что две студентки пензенского социально-педагогического колледжа Ангелина Какулина и Анна Холкина отличились в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес», завоевав «серебро» и «бронзу» в основной группе и среди юниоров соответственно.