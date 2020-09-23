В Пензенской области в ходе проверок готовности школ к учебному году выявлены нарушения Образование

Пенза, 23 сентября 2020. PenzaNews. Работники органов прокуратуры Пензенской области выявили более 50 нарушений законодательства в ходе проверок готовности школ к учебному году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

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«Так, прокуратура Башмаковского района при осуществлении надзорного сопровождения национального проекта «Образование» выявила в одной из школ района нарушения законодательства о контрактной системе. В предусмотренный муниципальным контрактом срок капитальный ремонт спортивного зала школы не был завершен, а качество выполненных работ не соответствовало проектной документации и условиям контракта. Несмотря на это, образовательная организация претензии по устранению недостатков не направляла, процедуру расторжения контракта не инициировала», — сказали в прокуратуре региона.

В пресс-службе отметили, что схожие нарушения были вскрыты в Бессоновском и Неверкинском районах.

«Прокурорами Железнодорожного, Октябрьского районов Пензы, Вадинского, Иссинского, Колышлейского, Лопатинского, Сосновоборского, Тамалинского районов и Кузнецка в общеобразовательных организациях выявлялись нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства. Так, в трех школах на территории Железнодорожного района Пензы отсутствовало твердое покрытие на футбольных полях, около центральных входов была нарушена целостность асфальтового покрытия, в холлах зданий пути эвакуации заставлены партами и столами, в подвале осуществлялось складирование горючих материалов», — пояснили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что в школе города Каменки не соблюдались условия хранения продуктов, из четырех единиц холодильного оборудования в пищеблоке в рабочем состоянии находилось только три, при этом на одной полке в морозильной камере хранились разные виды продуктов.

В пресс-службе уточнили, что по результатам проведенных проверок внесено 33 представления, принесен один протест, объявлено шесть предостережений, возбуждено 15 дел об административных правонарушениях, в суды направлено два административных исковых заявления.