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В Пензе отметили 200-летие агропромышленного колледжа

18:01 | 23.09.2020 | Образование

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Пенза, 23 сентября 2020. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 200-летию пензенского агропромышленного колледжа, который был создан как училище садоводства в 1820 году, состоялось в областной филармонии в среду, 23 сентября.

В Пензе отметили 200-летие агропромышленного колледжа

Фото: Pnzreg.ru

Перед его началом гости ознакомились с выставкой, представленной в фойе.

Часть экспозиции была посвящена истории учреждения, другая знакомила посетителей с теми направлениями, по которым в настоящее время ведется обучение студентов.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, образование в колледже получают 990 человек по 13 программам сельскохозяйственного профиля.

По информации министерства образования региона, по случаю юбилея колледж получил сертификаты на приобретение автобуса для обучения водителей, «КамАЗа» с прицепом и нового оборудования.

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